Orto Botanico di Roma: torna Ortidea. Anche un contest sulla dea floreale

Una passerella dei fiori benauguranti per eccellenza, simbolo di armonia e perfezione con l’ineguagliabile simmetria dei loro petali, per eleggere la dea floreale più bella. Ma anche una mostra dedicata agli esemplari più rari e preziosi e diversi momenti per apprendere i segreti su come curare e coltivare una pianta tropicale diventata tocco eccentrico e fascinoso nelle nostre case. Torna dal 20 al 21 maggio, per due giorni ricchi di appuntamenti da non perdere tra tradizione e stravaganza, Ortidea, la kermesse sulle orchidee che, per il terzo anno consecutivo, sarà ospitata all’interno del Museo Orto Botanico Università La Sapienza di Roma, grazie alla collaborazione attivata con il giardino trasteverino dall’organizzatrice Francesca Romana Maroni, CEO di Sens Eventi.

Il prossimo weekend, alle pendici del Gianicolo, si assisterà quindi a un’esplosione di colori grazie a tutti gli steli variopinti, dove non mancheranno le tillandsie, le bromelie e i kokedama del Sol Levante (pianta che spunta dalla sommità di una sfera ricoperta di muschio), pronti a dare sfoggio di sé nella capitale, dopo essere “usciti” dagli orti botanici di Napoli e Firenze e da tre delle realtà italiane di settore più prestigiose (A.I.O., A.O.C.I. e A.L.O.), cui quest’anno si aggiunge l’Associazione Dendrobium & Fuukiran, specializzata in orchidee giapponesi. Tra gli appuntamenti in programma, tutti inclusi nel biglietto (10 euro, gratis per i bambini fino a 11 anni) e prenotabili all’interno dell’Orto, non sono da perdere la mostra di orchidee rare e preziose allestita nella grande Serra Espositiva e lo shopping floreale.

Spazio poi a delle visite a tema guidate, anche culturali: all’interno della Biblioteca Corsiniana, domenica 21 maggio alle ore 15:00 e alle ore 16:30, due esclusivi percorsi guidati dal titolo “Segno e figura nell’Accademia di Federico Cesi. Dalle piante indiane all’Orchidea lincea”, condurranno il pubblico alla scoperta di mostre, erbari e trattati naturalistici seicenteschi. I bambini, invece, troveranno ad attenderli il curioso laboratorio “Orchidee in testa”, per creare delle coroncine di fiori e il workshop “Fiori Ronzanti e il Mondo degli Impollinatori” per esplorare il mondo degli insetti e dei semi. Un corner poi sarà dedicato al racconto dell’importante ruolo nella tutela della biodiversità dei Carabinieri del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari. Infine, momento fashionista domenica 21 con un vero e proprio contest sulla dea floreale più bella. Sarà un comitato creato ad hoc a nominare per l’Orchidea Fashion Show l’esemplare primo classificato tra quelli presentati dai loro fieri coltivatori. (Informazioni utili: Museo Orto Botanico di Roma, largo Cristina di Svezia 23 a. Orari: 9:00 – 18:30, con ultimo ingresso 17:30. Programma completo e prevendite sul sito www.senseventi.com/ortidea).

