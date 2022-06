Orto Botanico, al via il festival “Roma Hortus Vini” tra degustazioni al chiaro di luna, pièce teatrali e performance musicali

Tre serate magiche per i “wine lovers” romani e non solo, tra degustazioni guidate, incontri con i produttori, pièces teatrali, musica e laboratori per bambini. Torna nella Capitale, da oggi, venerdì 17 a domenica 19 giugno al Museo Orto Botanico “Roma Hortus Vini”, il festival dei vitigni autoctoni ideato da Sens Eventi e da I Migliori vini italiani. Cuore della kermesse, al terzo anno consecutivo, sarà il Vigneto Italia, gioiello del patrimonio vitivinicolo del nostro Paese. Lo ha creato nel 2018 Luca Maroni, con ben 155 cultivar di vitigni autoctoni provenienti da tutte le regioni italiane coltivati con tecniche di agronomia biodinamica, a basso impatto ecologico, dagli operatori scientifici dell’Orto Botanico in partnership con Vivai Coperativi Rauscedo.

“Roma Hortus Vini” 2022 sarà innanzitutto con calice ai banchi d’assaggio, allestiti lungo i viali del giardino e con ben 100 aziende presenti, che faranno provare oltre 300 etichette dello Stivale. Ad allietare le serate, ci penseranno suggestive performance artistiche di musica e teatro. L’incantevole Fontana dei Tritoni diventerà il palcoscenico per “Musica nel Parco”, con esibizioni di un ricco repertorio, dal Barocco classico alla musica contemporanea, passando per lo swing. Da non perdere, tra gli appuntamenti, i momenti di “Wine Listening”, abbinando a un buon calice di vino la giusta melodia fruibile attraverso delle cuffie per ridurre a zero l’impatto acustico. Ancora: sui gradini della Fontana degli Undici Zampilli, torneranno anche stavolta le pillole teatrali di Michele La Ginestra, brevi ma intense e giocose pièces a tema enologico create per l’evento.

La manifestazione pensa anche a intrattenere i bambini, con un divertente laboratorio di scienza e magia a cura dei ricercatori ed educatori di G.Eco che animerà il pomeriggio dei più piccoli sia sabato che domenica. Iconica ormai, e attesissima, è la “Dégustation sur l’herbe” accanto al Vigneto Italia illuminato per l’occasione, guidata da Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale, esperto di vino e autore della guida I Migliori Vini Italiani. Infine, visto il contesto in cui si terrà la tre giorni, l’invito ai partecipanti è rispettare un dress code floreale! Un look che “fa pendant” con il set “Siediti sulla luna”, creato ad hoc per una foto-ricordo degli ospiti con “mise” in tema, che sarà poi pubblicata sui canali social della manifestazione. Costo del biglietto: 30 euro, i bambini entrano gratis fino agli 11 anni di età. Orari: venerdì 17 e sabato 18 giugno dalle ore 18:00 alle ore 24; domenica 19 giugno dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 15:21

