Orietta Cicchinelli il 9 luglio presenta il libro "Il karma in un paio di scarpe"

Martedì 9 luglio alle 19.30, nell’ambito della storica rassegna Letture d’Estate nei Giardini di Castel S. Angelo, si terrà la presentazione del libro “Il karma in un paio di scarpe” della giornalista e scrittrice Orietta Cicchinelli (Tuga Edizioni & Tony Lupetti). Con l’autrice interverranno la giornalista Loredana Marinaccio, l’attrice Cinzia Mascoli e il regista e autore Stefano Jacurti che leggeranno brani scelti dalle opere della Cicchinelli, gli editori Tony Lupetti e Gianluca Galletti e altri ospiti.



Nel libro scorre la storia di Antonio da Nocera, nato povero in una famiglia numerosa, ragazzino vivace, caparbio e desideroso di riscatto in una terra avara con i suoi figli. Una vita vissuta intensamente alla massima velocità, che s’intreccia con personaggi ai limiti del surreale, negli anni delle guerre di camorra tra cutoliani e nuovi camorristi, in cui Antonio si ritrova a combattere una guerra non sua. E tutto a causa di un paio di scarpe… Lunedì 8 Luglio 2019, 18:28

