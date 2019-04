Organi da asporto, le "frattaglie" oniriche di Sabino De Nichilo nella prima personale a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono/sembrano organi umani, ma sono anche piccole architetture in cui ritrovare ulteriori suggestioni: inaugura giovedì 11 aprile alle 18,30, allo spaziodi Roma - in via Labicana 29 - la mostra personale di, “”.Caratterizzate da una volumetria morbida e da colori brillanti di gusto pop, le sculture dell'artista pugliese (è nato anel 1972 e vive a) evocano strutture organiche e possono facilmente ricordare stomaci, fegati e cuori, ma non rispondono ai canoni di un’anatomia ortodossa.Con il suo sventramento incruento, Sabino de Nichilo rende nobili gli scarti e le frattaglie e si adopera affinché i processi digestivi ai quali allude evochino la società dei consumi nelle forme di una vanitas contemporanea, mescolando con sapienza ironia e retaggi alchemici.“Organi da asporto”, “Carne frolla” e “Anus” – questi i nomi di alcune serie di opere esposte – sembrano ribellarsi al corpo che li potrebbe contenere e crescono liberamente, a loro piacimento, assecondando un impulso vitale alieno, inconsulto, barbaro.«Le sculture-organi si compongono nello spazio, spesso a stretto contatto una con l’altra, per formare brandelli di altri possibili corpi. Sono gialle, spesso appariscenti nei verdi, blu, rosse carminio, arancio; talora hanno profili dorati, che conferiscono un’aurea ancor più sospesa nel tempo e nello spazio (l’archeologia dell’effimero); spesso vivono di equilibri e squilibri formali, alcune volte sono corpi autoportanti, altre vivono in una dimensione distesa, necessariamente in relazione con un supporto» annota Lorenzo Madaro nel testo critico del catalogo.Lo spazio espositivo L29 art studio, collegato agli studi delle artiste Flavia Bigi, Francesca Romana Pinzari e Gaia Scaramella, e si potrà visitare, ad ingresso gratuito, su appuntamento fino all’11 maggio. Foto di Sebastiano LucianoINFORMAZIONI: telefono 328.4615638 - 333.6658642 - www.facebook.com/L29artstudio/