Operazione Torri Gemelle a Tor Bella Monaca

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pusher di ogni età e nazionalità, clienti di vario sesso ed estrazione sociale, alcuni addirittura minorenni. Quello che i carabinieri del Gruppo di Frascati, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno sgominato è un vasto giro di affari illeciti che aveva come punto di riferimento la periferia romana.L'operazione ha interessato oltre 200 Carabinieri, coadiuvati dai cinofili, da un elicottero dell'Arma e da personale dell'ottavo Reggimento Carabinieri Lazio. Per venti persone sono scattate le manette. Tutti appartenevano a un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina con base operativa e nel quartiere di Tor Bella Monaca, davanti alle palazzine popolari di via San Biagio Platani. Questa indagine è la prosecuzione di un'altra operazione, portata a termine nel giugno del 2016 che aveva già fatto emergere un giro d'affari illeciti molto intenso nella zona.Da allora le attività dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca sono state incessanti. I militari hanno raccolto le dichiarazioni di uno dei pusher della zona, che grazie alle sue testimonianze ha permesso agli agenti di arrivare a colpire i punti nevralgici dell'attività fino a smantellarla.Il teste è stato in grado di fornire, oltre ad importanti elementi investigativi, anche la spiegazione delle dinamiche all'interno dell'associazione malavitosa: la sudditanza verso dei capi, la violenza nei confronti dei disobbedienti o di chi non riusciva a svolgere al meglio il proprio lavoro.Un altro elemento chiave, che ha portato al successo dell'operazione, è stata la testimonianza di un collaboratore di giustizia, un ex capo dell'associazione malavitosa, che ha permesso di individuare le piazze di azione, le modalità e i tempi di spaccio.Il pentito ha inoltre fornito informazioni sulla rimodulazione dei ruoli dei vertici dopo gli arresti del 2016, quando la maggior parte dei capi furono messi in manette. Le indagini proseguono e, ad oggi, sono state colte in flagranza di reato 13 persone, sequestrati ingenti quantitativi di cocaina e documentati oltre 200 episodi di spaccio.riproduzione riservata ®