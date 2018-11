Operazione antidroga al Tufello: ventidue persone in manette

Erano i boss dello spaccio presa la gang del Tufello

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un' imponente operazione antidroga da parte della polizia , sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, si è svolta alle prime luci dell' alba nei quartieri del Tufello, Fidene e San Basilio. Gli agenti della squadra mobile, diretti da Luigi Silipo, e quelli del commissariato “Fidene - Serpentara”, diretto da Giuseppe Rubino, hanno arrestato ventidue persone appartenenti ad una feroce organizzazione criminale dedita alla spaccio di cocaina, hashish e marijuana che gestiva militarmente il narcotraffico ricorrendo in qualche occazione anche all'uso delle armi.Il gruppo articolato e ben strutturato sul territorio aveva imposto la propria egemonia, anche con metodi mafiosi, per lo spaccio al Tufello, tra i palazzi di via Tonale, via Petrella, via Monte Crocco e via Monte Epomeo rendendo il reticolo di strade una roccaforte della vendita di droga a minuto. Già lo scorso mese di settembre, gli agenti del commissariato Fidene avevano smantellato un sodalizio criminale responsabile di estorsione, tentato omicidio, spaccio di droga e che gestiva le occupazioni abusive al Tufello.