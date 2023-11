Roma, operaio muore in un cantiere del Centro: è rimasto schiacciato da un macchinario

di Redazione web

Tragedia sul lavoro nel centro di Roma. È accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio sia rimasto schiacciato da un macchinario.

Sul posto é intervenuto il 118 che inutilmente ha provato a rianimarlo e i carabinieri della Stazione via Vittorio Veneto e della compagnia Roma Centro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA