Incidente sul lavoro a Latina, morto un operaio di 38 anni: investito da un collega

di Redazione web

Dramma a Latina. Un operaio (forse di origini rumene) di 38 anni è morto nella notte in un incidente sul lavoro verificatosi in una azienda di logistica in strada Macchia Grande, a borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. L'uomo è stato travolto da un camion guidato da un altro autista durante le operazioni di carico e scarico delle merci.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili. Insieme ai paramedici anche i carabinieri del comando provinciale e il personale Spresal, vale a dire i tecnici che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 15:15

