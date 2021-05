Open Day nel Lazio, vaccini anche agli over 35: «Disponibili ulteriori dosi»

L'Open Day Astrazeneca nella Regione Lazio del 22 e 23 maggio apre anche agli over 35 e non solo ai 40enni. Il tutto fino a esaurimento scorte. L'ampliamento si è reso possibile perché sono avanzate delle dosi. «Vaccino Anti Covid19 Open Day Astrazeneca con ticket virtuale over 35 Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)», fa sapere la Regione Lazio.

Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale, generato attraverso la app U First, e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.

