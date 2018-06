Caos università, esami a rischio: via allo sciopero dei prof, studenti furiosi

Oggi dalle ore 14:00, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (via Columbia, 2) si terrà l’Open Day Magistrale e Post Laurea dell’Ateneo. È un evento organizzato per permettere a tutti di conoscere l’offerta formativa per Laurea Magistrale, Master e Dottorati. Non un semplice elenco di ciò che verrà fatto in ciascun corso, ma anche e soprattutto le attività di laboratorio e i possibili sbocchi occupazionali di ciascun percorso di studi.La giornata si aprirà con la Tavola Rotonda “Formazione post laurea e nuovi scenari occupazionali”, che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo del lavoro e delle aziende che affiancano “Tor Vergata” nel preparare i propri studenti al futuro. L’Ateneo infatti offre 54 corsi di laurea magistrale (47 biennali e 7 a ciclo unico), 118 master (45 di I livello e 73 di II livello), 13 corsi di perfezionamento e 32 corsi di dottorato. Per l’intera durata dell’Open Day gli aspiranti studenti potranno ottenere informazioni dalle apposite postazioni informative, ciascuna dedicata a un corso magistrale, Master, Perfezionamento e Dottorati. Sarà anche possibile approfondire gli altri servizi attivi nell’Ateneo, tra cui “Stage e Placement”, “Erasmus Traineeship”, “Bandi, ammissioni e contributi universitari”, “Alloggi”, “CARIS” e “Double Degree”. Ad accogliere i visitatori sarà poi predisposto il “Welcome Desk”, con materiale informativo e di orientamento. “È la prima volta che nel nostro Ateneo viene organizzato un evento di Orientamento Post Laurea che coinvolga tutte le aree disciplinari – spiega il Prof. Vittorio Rocco, Delegato del Rettore all'Accoglienza, all'Orientamento e al Tutoring dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e moderatore della Tavola Rotonda – segno di grande attenzione da parte della nostra università verso gli studenti, attuali e futuri.Con grande impegno da parte di tutti, saremo in grado di offrire la disponibilità di molteplici punti di informazione per ciascun CdS, Master e corso di Dottorato, presso i quali gli studenti avranno la possibilità di dialogare direttamente con i docenti responsabili delle strutture”. Per i visitatori fuori sede (studenti, docenti e accompagnatori) CampusX di “Tor Vergata” offre alloggi a condizioni vantaggiose per tutta la durata delle giornate di orientamento. Ulteriori dettagli sono disponibili al sito http://www.campusx.it/roma-2/ Per prenotarsi alle giornate di orientamento: http://form.uniroma2.it/