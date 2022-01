OpenArt, alla Biblioteca Angelica di Roma la XIX edizione del premio

Domani, martedì 18 gennaio, presso la Biblioteca Angelica di Roma, si svolgerà la XIX edizione del premio OpenArt.

Questi gli artisti partecipanti: Vittoria Bertolone, Giuseppina Bianchini, Barbara Busetto, Rosalia Maria Cristina Carista, Francesco Castelli, Claudia Clemente, Vincenzo Costanzi, Odette Cuevas Ceron, Antonio Donno, Andrea Felice, Angelica Fortuzzi, Roberta Ghelli, Loredana Giannuzzi, Cesarina Granà, Elena Iorgulan, Katarzyna Lata, Angelica Kosmi, Carla Lupi, Antonio Salvatore Maio, Giacomo Minella, Maria Minio, Francesco Mirarchi, Elisa Patafio, Flavia Piccolo, Davide Quaglietta, Oana Rinaldi, Marlè Robinson, Corrado Ruffini, Cinzia Ruzzetti, Liliana Scocco Cilla, Mauro Sgrazzutti, Ichikawa Taichi, Ilaria Valenzi, Thea Vasta, Domenico Zaccaria, Marina Zanello e Massimo Zanetti.

Per il sesto anno consecutivo, OpenArt presenta il premio presso la sala della Biblioteca Angelica di Roma. L’evento è stato ospitato, negli anni nelle Sale del Bramante in Piazza del Popolo e presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale. Uno degli obiettivi del premio OpenArt è far esporre le opere degli artisti selezionati, provenienti da diverse parti del mondo, presso una struttura del Ministero dei Beni Culturali.

Le sezioni in gara : pittura e scultura.

OpenArt 2022

Anche in questa edizione, si è pensato di ospitare all’interno del catalogo generale del premio, una poesia di Marco Corsi tratta dall’ultima raccolta Voci senza voce ed. 2018, già finalista al Concorso Internazionale Michelangelo Buonarroti 2021.

La mostra resterà aperta nei seguenti giorni :

18 gennaio 2022 : 10:30 – 18:00

19 gennaio 2022 : 10:30 – 18:00

20 gennaio 2022 : 10:30 – 18:00

21 gennaio 2022 : 10:30 – 18:00

L'ingresso è libero.

