"One Shot Game", il contest musicale firmato Honiro torna sabato 28 settembre

Regolamento:

➨ Non interessano i brani registrati, è un contest di esibizioni live

➨ Si partecipa al contest con propri brani.

➨ I brani da portare sono 3

➨ Le basi musicali devono essere consegnate mediante Cd Audio o pennetta usb (Non si accettano telefoni o altri supporti).

➨ Si possono usare anche produzioni musicali non inedite.

➨ Il brano presentato nella prima fase del contest (PRE-SELEZIONI) non può superare i 2 minuti, mentre gli altri possono avere anche maggiore durata

➨ non sono ammesse cover

➨ L’unico strumento ammesso è la chitarra ➨ Non è previsto l’uso dell’autotune durante l’esibizione PER ISCRIZIONI : WhatsApp al numero 3895453922 con Nome solista o Nome gruppo + Città di provenienza

Anche quest’anno, il contest che ha visto gli esordi di Capo Plaza, Vegas Jones, Shiva, Astol, Cannella ed Ultimo, darà ai giovani artisti e gruppi musicali, un’occasione per far ascoltare la loro musica di fronte ad un pubblico ed una giuria dedicata. In palio, tra gli altri premi, anche un contratto editoriale.