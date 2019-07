ONDEROAD FESTIVAL di Ponza: ecco i prossimi appuntamenti

Continua lo straordinario successo dell'ONDEROAD FESTIVAL di Ponza.

Il prossimo appuntamento è sabato 27 Luglio 2019 alle ore 23.30 con la band romana Il Muro del Canto. L'ingresso sarà gratuito.



Una bellissima iniziativa, piena di amore per il cinema, per la cultura e il desiderio di condivisione è Feelmare che vede protagoniste le ragazze dell’associazione Culturale EIKON e un’Ape Piaggio 50.

Il cinema più piccolo del mondo e per giunta su tre ruote va in giro a cercare il suo pubblico nei luoghi più decentrati, per offrire storie attraverso proiezioni gratuite e appuntamenti culturali.

L’edizione Feelmare quest’anno raddoppia e oltre all’ormai consueto appuntamento di Ponza, arriva anche a Ventotene.

A Ponza l’Ape di Feelmare si fermerà dal 1 al 3 agosto.



Nell'àmbito del Festival sono poi previsti altri emozionanti concerti all'aperto.



L'11 agosto sarà la volta dei Planet Funk con l'esibizione del fantastico duo Alex Neri/Dan Black (ore 23.30 Località Porto).

Il 13 agosto si esibirà la band Veeblefetzer (ore 23.30 Località Porto).

Il 20 agosto si esibirà Oumy Soul Project (ore 23.30 Corso Carlo Pisacane).

Il 22 agosto toccherà infine al trio dei Groovemates (ore 23.30 Corso Carlo Pisacane). Venerdì 26 Luglio 2019, 16:32

