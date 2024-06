«Oncologia tra ospedale e territorio»: a Roma il convegno per un approccio integrato

di Redazione web

Ragionare in modo integrato e sistemico per superare la dicotomia tra ospedale e territorio è l'obiettivo principale del convegno «Oncologia tra ospedale e territorio - prevenzione, cura, assistenza, ricerca, nuovi orizzonti e opportunità» in programma a Roma il 7 e 8 giugno 2024.

L’evento, che si dividerà in due giornate di formazione e informazione, è organizzato da Gamma Congressi Srl con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Roma e dell’Università La Sapienza.

Le giornate prevedono dibattiti, tavole rotonde e momenti di istruzione che avranno inizio il 7 giugno alle ore 9:30 presso Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati.



La necessità di rafforzare l’integrazione tra ospedale e i medici di base, dunque il territorio, dall'incremento delle malattie croniche, tra cui la patologia oncologica. Il cancro, essendo una delle malattie croniche più prevenibili e attualmente più curabili, potrebbe beneficiare notevolmente da un approccio integrato tra ospedale e territorio.

Questo tema, insieme all'impatto dello sport e dei corretti stili di vita, sarà approfondito dai principali esperti del settore medico-scientifico, tra cui i responsabili scientifici Cecilia Nisticò e Paolo Pronzato. La partecipazione all’intera durata dell’evento darà, inoltre, l’opportunità per ottenere 10 crediti formativi ECM.

