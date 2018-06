Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arte, fumetto, fashion:, che ha lasciato il “segno” in più città con interventi di street art, debutta nella moda. I suoi primi lavori su borse saranno nella mostraa cura di Francesca Barbi Marinetti e Giancarlo Carpi, fino a domenica - giovedì sarà presente l’artista - presso D.d’Arte Plus Arte Puls.«Realizzo “mash-up” manipolando icone e valori delle sottoculture anni 80/90 che hanno da sempre sviluppato veri “dress code”, quindi prima o poi questo incontro doveva avere luogo. StatuSymbol è un pretesto per realizzare la mia prima collezione di arte da indossare e un’occasione per mettere in discussione una scala di valori basata sull’immagine e non sull’immaginazione».«Paul Simonon dei Clash e Paul Weller degli Style Council».«Ho realizzato dipinti su tela di grandi e grandissime dimensioni, poi ho riprodotto gli stessi soggetti su economiche shopper: alcune sono dipinte a mano, altre stampate e ritoccate, altre ancora solo stampate ma sempre con metodi artigianali. Sono tutte pezzi unici e al tempo stesso, per definizione, mai autentiche, perché il gioco del “mash-up” è prendere elementi da fonti diverse e mescolarli per creare qualcosa di apparentemente nuovo».«Non saprei, però dalla strada ho imparato due lezioni: la ricerca dello spot migliore per farsi riconoscere, quindi la necessità di sfruttare ogni opportunità per creare, e il Do It Yourself, fare e rifare senza aspettare che le cose arrivino».«Sul Colosseo, ma non si può e non si deve, e mi piacerebbe fare video mapping sui luoghi della mia Roma, quella che ho vissuto di più, da Ostia alla Garbatella, da Trastevere al rione Parione».