Omicidio Varani, confermata la condanna a 30 anni per Foffo ma senza l'aggravante della premeditazione

ROMA - Confermata in appello la condanna a 30 anni di reclusione per Manuel Foffo, responsabile insieme con l'amico Marco Prato dell'omicidio di Luca Varani, avvenuto il 4 marzo 2016. I giudici della Corte d'Assise di appello di Roma hanno condannato Foffo per omicidio volontario riconoscendo dunque l'aggravante della crudeltà, esattamente come la sentenza di primo grado, il cui processo si era svolto con rito abbreviato.



Anche questa volta, come nella sentenza di primo grado, non è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione per uno dei delitti che ha più scosso la Capitale negli ultimi anni. Nella scorsa udienza il procuratore generale aveva chiesto ai giudici di riconoscere la premeditazione, spiegando che i due assassini già da due giorni stavano preparando l'omicidio e avevano invitato nell'appartamento dell'orrore almeno altri due ragazzi che poi però se ne andarono via e per questo «si salvarono».

Martedì 10 Luglio 2018