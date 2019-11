Omicidio Luca Sacchi, in Procura dieci testimoni. È caccia alla rete dei pusher

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

Sotto la lente d'ingrandimento della procura capitolina le posizioni di dieci persone, presenti in via Teodoro Mommsen, al John Cabot pub, la sera del 23 ottobre scorso, quando il ventiquattrennevenne ucciso con un colpo di pistola alla testa.Tra i testimoni, che sfileranno negli uffici di piazzale Clodio ci sarà anche Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata della vittima la cui versione che ha fornito sul fatti accaduti quella maledetta notte non ha convinto gli inquirenti. La ragazza per il momento risulta essere vittima della rapina e verrà ascoltata, in qualità di persona informata, da polizia e carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Nadia Plastina.I detective stanno scandagliando i tabulati telefonici di cinque smartphone che appartengono ad alcuni componenti della cerchia di amici di Luca ed Anastasiya. Dalle analisi forensi del traffico telefonico, potrebbero emergere elementi che conducono al traffico di stupefacenti tra San Basilio e Tor Bella Monaca e la Caffarella. Sulla scena del crimine era presente anche Giovanni Princi, ex compagno di classe di Luca, pregiudicato per reati legati alla droga. Potrebbe essere proprio Princi, ipotizzano gli investigatori, insieme a Simone Piromalli l'anello di congiunzione con la catena di spacciatori a cui appartenevano anche Valerio Del Grosso e Paolo Pirino.Manca ancora all'appello la rivoltella calibro 357 magnum utilizzata da Valerio Del Grosso per l'esecuzione, come ancora non sono stati quantificati i soldi che Anastasia portava dentro lo zainetto rosa, e che è stato ritrovato a Tor Bella Monaca su indicazione di Pirino. Il racconto reso dai testimoni oculari nell' immediatezza dei fatti cozza con quello di Anastasia che è apparso lacunoso e contraddittorio in alcuni passaggi. La parola spetta ora alla procura, che valuterà le deposizioni dei testi e deciderà per un' eventuale iscrizione nel registro degli indagati anche per i reati legati al traffico di stupefacenti. Ieri i famigliari di Luca, hanno ritirato il nulla osta che gli permetterà di organizzare i funerali, che si svolgeranno domani alle 14 a Roma.riproduzione riservata ®