Omicidio Sacchi, lunedì 18 maggio riparte il processo. Il padre Alfonso: «Voglio incontrare lo sguardo di Anastasya»

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 11:11

«Voglio incontrare lo sguardo di Anastasya. Lei e Giovanni Princi dicano la verità!». Sono le parole diil padre della giovane vittima la cui vita è stata stroncata davanti alalla Caffarella. Uno spiraglio per il desiderio di giustizia per i genitori disi riprirà lunedì prossimo, quando il processo per l'assassino del personal trainer di 24 anni vedrà finalmente alla sbarra i suoi assassini. I familiari, che si sono costituiti parte civile siederanno a fianco degli avvocati. Dopo il blocco delle udienze dovuto all'emergenza, che ha fatto si che migliaia di processi in tutta Italia venissero rinviati, lunedì nel tribunale dinella aule della criprenderà il processo. In aula ci sarannoil primo esecutore materiale del delitto mentre il secondo è accusato di concorso il omicidio. La tragedia avvenne la sera del 23 ottobre scorso quando, venne colpito con un proiettile alla testa nel quartiereLa fidanzata, baby sitter di 25 anni, raccontò che l’aggressione è avvenne al culmine di una rapina: due balordi, secondo il suo racconto rivelatosi poi falso, li avvicinarono per rubarle lo zaino dopo averla colpita con una mazza in testa la giovane e che, nel tentativo di difenderla, venne colpito a morte. Poche ore dopo il ragazzo morì in ospedale e la storia, man mano, si trasformò da una rapina casuale a una compravendita di droga finita nel sangue. Pochi giorni dopo il delitto(colui che ha sparato) e il suo complice, 21enni di, vennnero arrestati, dopo un'indagine lampo deicoordinati dal. Le indagini si allargarono allo spaccio di droga e gli inquirenti indagarono, ritenuta la cassiera del gruppo, e la sottoposero all’obbligo di firma., l’ex compagno di scuola di Sacchi ritenuto il tramite con i pusher di, finì in cella, insieme a, considerato il fornitore, colui che doveva fornire 15 kg di droga al prezzo di 70mila euro.Tanto era contenuto nello zaino di, che i pusher quella sera, dopo aver visto il goloso bottino, decisero di rapinare senza fornire la droga. Tra i rinviati a giudizio immediato ci saranno anche la fidanzata die l’amicoaccusati di traffico di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato, sono imputati anche, quale fornitore della droga,, in qualità di intermediari. Ai tre viene anche contestato anche il reato di rapina aggravata e detenzione illegale d’arma da fuoco. Un reato contestato anche ad, padre die reale proprietario dell’arma dell’omicidio.