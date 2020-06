Omicidio Luca Sacchi, Princi condannato a 4 anni per droga

Processo Sacchi, la Procura a caccia dei legami tra Anastasiya e i gruppi narcos

Lunedì 22 Giugno 2020, 12:12

Il gup di Roma ha inflitto 4 anni di reclusione nei confronti di Giovanni Princi, amico di infanzia del personal trainer ucciso nell'ottobre scorso, accusato del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di marijuana. Il giudice Pier Luigi Balestrieri ha accolto la richiesta del pm Nadia Plastina che contesta a Princi la violazione della legge sugli stupefacenti.e una multa di 30mila euro. Nel processo era accusato di violazione della legge sulla droga. Princi, ex compagno di scuola di Sacchi, quella sera, secondo gli inquirenti, aveva organizzato l'acquisto di 15 chili di marijuana al prezzo di 70 mila euro da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due che sono sotto processo in corte d'assise per l'omicidio di Sacchi insieme a Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima, che indossa la doppia veste di parte lesa perchè aggredita, e imputata per violazione della legge sugli stupefacenti.