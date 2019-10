Omicidio Luca Sacchi, Anastasiya non chiarisce il mistero dei soldi nello zaino

di Emilio Orlando

Reticenze, timori di ritorsioni e omertà avvolgono l'avvenuto giovedì scorso davanti ad un pub nel quartiere. Qualcosa non torna, sia nel racconto di(fidanzata della vittima) che in quello di alcuni testimoni. Ne sono sempre più convinti i detective del nucleo investigativo di Via InSelci e della squadra mobile. Ai sospetti si aggiungono anche quelli di, padre del 24enne, che oggi pomeriggio (insieme agli avvocati Paolo Salice e Armida Decina) incontrerà la stampa.Contatti telefonici, incontri e rapporti con tutti i personaggi che ruotano attorno allada cui è scaturita l'efferata esecuzione in cui ha perso la vita Luca, sono stati l'oggetto delle domande a cuiha risposto - in veste di testimone - durante gli. Mostrando sangue freddo e meticolosità. Ma non sembra che gli investigatori si siano convinti. Ancora non è stata quantificata con precisione la somma di denaro inche Anastaya e Luca portavano con loro nello zainetto rosa oggetto della presunta rapina. La ragazza, infatti, non ha fornito indicazioni decisive per chiudere il cerchio delle indagini. La borsa è stata ritrovata senza soldi al suo interno, in uno spartitraffico lungo il vialone d'accesso a Tor Bella Monaca dal Grande raccordo anulare: il che fa ipotizzare che gli imputato ora in stato di fermo potessero essere emissari dei clan di narcotrafficanti di Tor Bella Monaca oltre che di San Basilio.La ragazza è sembrata convincente riguardo alla versione che aveva fornito circa il colpo violento che aveva ricevuto alla testa con una mazza da baseball. Il referto medico del pronto soccorso San Giovanni confermerebbe il trauma cranico e le lesione del cuoio capelluto. I dubbi emersi durante l'interrogatorio riguardano a i numerosi contatti che la 25enne di origini ucraine aveva avuto - nel periodo precedente all'omicidio - con Pirino, Del Grosso, Princi, Manuel Incani, Valerio Rispoli e Nicole Ksiazkiewicz. Tutti presenti nel pub e nei pressi prima che avvenisse l'omicidio. Importanti spunti investigativi - da incrociare con il racconto dei testimoni - arriveranno dall'esame tecnico delle due Smart sequestrate, una della quali presenta una vistosa spaccatura sul paraurti anteriore: come se fosse stata utilizzata per uno speronamento.riproduzione riservata ®