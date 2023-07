Omicidio a Colle Oppio: uomo sgozzato con una bottiglia rotta. Caccia all'assassino

Omicidio in strada questa sera a Roma. Su segnalazione di un passante sono intervenuti i carabinieri che hanno individuato il corpo senza vita di un uomo in via della Domus Aurea, nella zona dell'Esquilino.

La vittima è un cittadino straniero, forse originario del Pakistan che sarebbe stato colpito alla gola. L'aggressore si è dato alla fuga. Sul posto anche la polizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 23:07

