Omicidio Cerciello Rega, ridotte le condanne ai due americani. La vedova: «Il suo sacrificio non va dimenticato»

La corte d'Assise d'Appello di Roma ha ridotto le condanne per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth, responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate a Roma nel luglio del 2019. Per Elder la condanna scende a 24 anni, mentre per Hjorth a 22 anni. In primo grado erano stati condannati entrambi all'ergastolo.

Omicidio Cerciello, il legale della vedova: «Elder e Hjorth sono assassini scaltri e lucidi»

«Il sacrificio di mio marito non deve essere dimenticato: un servitore dello Stato ucciso nel momento più felice della sua vita. Il dovere della memoria non è solo di noi familiari ma è di tutti», ha commentato Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere ucciso, dopo che i giudici di appello hanno ridotto le condanne ai due imputati per l'omicidio. «Siamo soddisfatti perché al di la delle pene l'impianto accusatoria ha retto. Nessuna sentenza potrà lenire il dolore nel cuore della vedova Rosa Maria Esilio. Certamente con questa sentenza il sacrificio di un uomo dello Stato quale Mario Cerciello Rega non è stato vano», le parole del suo legale, l'avvocato Massimo Ferrandino.

Legali dei due americani: «Schifoso compromesso»

«Che schifo. Un compromesso per cercare di salvare un mentitore ma noi contiamo sempre sull'estitenza di un giudice a Berlino e a Strasburgo. Quello che è successo è indegno. Restano le bugie del testimone principale. Mi riferisco alle 53 bugie di Varriale», sono le parole dell'avvocato Renato Borzone, difensore insieme con il collega Roberto Capra di Finnegan Lee Elder. «Sono state concesse le attenuanti generiche. Non nascondo una grande delusione. Avevamo dimostrato l'estraneità di Gabriel Natale a questo fatto omicidiario, non aveva previsto l'omicidio, che non era prevedibile. Ci aspettavamo fosse riconosciuta la sua innocenza, Leggeremo le motivazioni perché credo che non sarà facile motivare una condanna in una vicenda così complessa», aggiunge l'avvocato Francesco Petrelli, difensore con Fabio Alonzi di Natale Hjorth.

