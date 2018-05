25enne trovato morto vicino a Roma: ha ferita da arma da fuoco al collo

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un giovane di 25 anni è stato trovato morto nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. L'uomo avrebbe una ferita d'arma da fuoco al collo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati che indagano sulla vicenda. Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore alcune persone in caserma per ricostruire con esattezza l'accaduto.Il corpo è stato trovato un quarto d'ora dopo la mezzanotte all'altezza di via Vicovaro, in località Saccomuro, sopra il fiume Aniene, in piena campagna, zona accessibile percorrendo una strada bianca che costeggia il fiume e passa sotto l'autostrada 24. Il corpo è stato trovato dopo una telefonata al 112 che segnalava la presenza del ragazzo morto.