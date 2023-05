Omicidio Cassino, fermato il presunto killer di Yirelis Pena Santana: è il titolare di un'azienda agricola

di Redazione web

La polizia ha arrestato un presunto colpevole, per l'omicidio di Yirelis Pena Santana, la dominicana di 34 anni uccisa con una dozzina di coltellate sabato mattina nell'appartamento dove abitava da circa tre settimane al secondo piano di via Pascoli 104 a Cassino. Il fermato è un uomo di mezza età, titolare di una piccola impresa agricola.

Uccise la cugina Giusy dopo averla sfigurata: condannato a 30 anni chiede perdono alla famiglia

Omicidio a Cassino: donna uccisa a coltellate in casa. L'allarme dei vicini, la porta era aperta

L'arresto

Il presunto omicida vive nella località San Lorenzo, alla periferia di Cassino. E lì che la polizia l'ha farmato. Per tutta la serata il personale della polizia di Stato ha setacciato i terreni a ridosso dell'abitazione, alla ricerca dell'arma del delitto; sospettano che sia stata sotterrata nei campi. Già nel pomeriggio di domenica le indagini avevano imboccato una pista precisa, grazie ad una traccia lasciata dall'assassino sul luogo del delitto.

Due le piste sulle quali hanno lavorato senza sosta gli uomini del dottor Flavio Genovesi e della dottoressa Silvana Maffei: il cellulare della vittima (due secondo alcune fonti), le telecamere che illuminano le strade intorno all'alloggio.

Chi era Yirelis Pena Santana

Yirelis Pena Santana era originaria di Jima Abajo La Vega, comune della Repubblica Dominicana. Da diverso tempo viveva in Italia a Genova, dove ancora ci sarebbe la mamma; alcune fonti sostengono che lì ci sarebbero anche i tre figli, tutti minorenni: una adolescente di 14 anni, un bambino di dieci con la passione per il nuoto, una sorellina più piccola di circa 6 anni. A Vercelli risulta un passaggio per lo stato civile: gli investigatori non si sbottonano e non spiegano se sia un matrimonio con un italiano od un permesso di lavoro, in entrambi i casi un passaggio con cui regolarizzare la presenza in Italia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA