Olly in concerto a Roma, lo show a Largo Venue e l'amore per la Capitale (con un tenero fuori programma)

di Angela Casano

Energia, divertimento e calore. Questo è accaduto ieri, domenica 16 aprile, al Largo Venue di Roma alla penultima tappa de “Il mondo gira tour” di Federico Olivieri, in arte Olly. Dopo essersi conquistato un posto tra i big all’ultimo Festival di Sanremo (classificatosi poi 24esimo alla serata finale), Olly ha registrato il tutto esaurito in tantissimi club d’Italia, in attesa del bis con gli appuntamenti estivi.

Sethu: «Schlein mi apprezza? Forse le chiederò un featuring»

Lorella Cuccarini star con Olly. Morandi: che fisico. Stessi movimenti e grinta di 35 anni fa

Cuccarini a Sanremo, cade sul palco (colpa dei tacchi) durante le prove: «Ho fatto un volo»

Il concerto a Roma

Lo show parte con un mix di colori e suoni che mandano il pubblico di giovani in delirio, a partire dalla prima fila che è arrivata sul luogo dell’evento alle prime ore del pomeriggio per conquistarsi la transenna e avere l’opportunità di scambiare un sorriso con il loro idolo. Da “Menomale che c’è il mare”, passando per “Bianca” fino ad arrivare a uno dei pezzi più ascoltati negli ultimi mesi sulla piattaforma streaming Spotify: “Polvere” (il brano con il quale il cantautore si è presentato proprio al Festival di Sanremo).

Classe 2001 e alle prime vere esperienze con il contatto diretto col pubblico, Olly è stato in grado di intrattenere ed emozionare come un vero esperto sul campo. La sua scaletta era composta perlopiù da brani del nuovo album “Gira, il mondo gira”, disco che completa il precedentemente EP, arricchita poi da nuovi brani come appunto “Polvere”.

Olly è genovese di nascita, ma romano nel cuore: e non mancano le dediche alla Capitale. «Roma sei una piazza calda, caldissima», ripete il giovane rapper durante il concerto più e più volte, ringraziando il pubblico per tutto il calore dimostrato. Pubblico che ha ricambiato l’affetto del rapper cantando a squarciagola ogni brano, anticipando le strofe (e persino correggendo anche l'artista dove necessario).

L'amore per il pubblico

«Se io sono qui oggi è perché ho semplicemente creduto in quello che facevo e che ho sempre fatto, e ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato dal primo giorno. E grazie anche a voi che siete qui e che avete permesso tutto questo», conclude Olly prima di salutare il suo pubblico. Un finto saluto, in realtà, perché dopo essersi assentato dal palco per alcuni minuti, tra le urla del pubblico che bramava il bis, è poi tornato per cantare una seconda volta ancora Polvere. Con un tenero fuori programma: un bambino, presente tra il pubblico, ha potuto salirgli sulle spalle durante l'esibizione. Il tour estivo partirà il prossimo 7 maggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA