Ali di pollo da 24 karati, la stravagante ricetta del ristorante di New York​

Sarà una cena speciale quella che si terrà al Mercato centrale di Roma con lo chef Olivier Glowig, amante della cucina italiana rivista e reinterpretata con senno e rispetto, e Cristiana Montellanico, chef antiaging portavoce di questo nuovo modo di mangiare sano.Curiosi e golosi potranno partecipare, il 24 maggio, a questa cena a quattro mani al Mercato Centrale che si è fatto conoscere come luogo d’eccellenza tra tradizione gastronomica, arte e cultura e con questa iniziativa sottolinea il ruolo di ‘esploratore’ di un nuovo modo di sentire e vivere il cibo.“Mangereste un tiramisù con le stesse calorie di una mela?” Questa cena rappresenta nuovo modo di parlare di cibo e di raccontare il gusto. L’occasione perfetta in cui gli ospiti potranno degustare un menù che ripercorre i sapori e i profumi della cucina romana tra tradizione e innovazione. Dove per innovazione si intende rispetto dell’ambiente, etica della cucina e scelta della materia prima eccelsa. Una serata e un menù che si ispirano al passato e alle tradizioni del territorio con una visione futuristica.Il menù sarà composto da quattro portate: Millefoglie di calamari e carciofi, Pasta e piselli al profumo di limone con gamberi e provola affumicata, Coda di manzo croccante con sedano e un Tiramisù anti-aging con le calorie di una mela.