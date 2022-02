Roma, allarme No Vax: oggi il sit-in al Circo Massimo. «Paralizzeremo tutta la città»

Un San Valentino ad alta tensione, per la Capitale, che questa mattina vedrà un raduno di no-vax al Circo Massimo ma non solo. Il rischio è che, in occasione del raduno ufficiale per 500 persone, possano arrivare diversi gruppi di infiltrati, da tutta Italia, per trasformare il sit-in in una manifestazione ben più grande.



SIT-IN NO VAX L'appuntamento ufficiale è al Circo Massimo, per una manifestazione statica dalle 10 alle 13. Per consentire l'arrivo dei manifestanti e tutti i controlli necessari fino alla gestione dell'ordine pubblico qualora si presentassero problemi, già dalle prime ore della giornata vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via del Circo Massimo, via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e piazza della Bocca della Verità tra l'Arco di Giano e il marciapiede del parcheggio.



MASSIMA ALLERTA Potrebbero infatti non mancare momenti di tensione con le forze dell'ordine dopo il rifiuto, da parte della prefettura, di consentire un maxi raduno inizialmente organizzato dai no vax ai Pratoni del Vivaro ai Castelli. È stato bocciato da questura e prefettura anche perché c'era il timore che potessero arrivare molti manifestanti anche da tutta Europa.



LA RABBIA SOCIAL La rabbia no vax, contro il divieto, è sfociata soprattutto su Telegram, il sistema di messaggistica più usato dai gruppi no vax, in cui gli organizzatori provano a promuovere una sorta di villaggi itineranti con un vademecum ad hoc per eludere i controlli. E slogan minacciosi come Paralizzeremo la città.



LA MARCIA SU ROMA Il timore delle forze dell'ordine è proprio quello di ritrovarsi una città invasa da tanti piccoli gruppi in arrivo da Nord a Sud. Sulle chat dei no vax dilagano infatti consigli utili per non essere beccati. Come ad esempio: mai esibire bandiere o striscioni no vax lungo il tragitto, per evitare di essere riconosciuti; girare su auto in buone condizioni per evitare di essere fermati e mai incontrarsi con altri gruppi negli autogrill lungo l'autostrada.



FESTE NO VAX Già sabato sera sono partite le feste private no vax come quello, raccontato dal Messaggero, organizzato in una villa a Casale di San Nicola apparentemente per single in cerca di un incontro. E ancora, piccoli raduni, a Monteverde, Ostia e Piazza Vittorio.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA