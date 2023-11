Occupati i licei Visconti e Rossi. E venerdì gli studenti in piazza

di Lorena Loiacono

La protesta tra i licei sta comunque montando, si rischia un’escalation in pochi giorni: ieri è stato occupato anche il liceo artistico Enzo Rossi, dove sono state esposte bandiere in sostegno della Palestina, con una mobilitazione messa in campo dall’Osa, il collettivo di Opposizione Studentesca d’Alternativa, e giovedì è toccato all’Albertelli, mentre al liceo di via Ripetta è stato organizzato un picchetto dei ragazzi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 06:20

