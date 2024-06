Festa a base di alcol nell'hotel occupato, i latinos lanciano mobili e oggetti giù dalle finestre: il terrore dei residenti

Roma, l'ex hotel Cinecittà occupato dai latinos si conferma una polveriera pronta a esplodere. L'altra notte gli occupanti durante l'ennesima notte di festa a base alcolica, hanno iniziato a buttare di sotto mobili e oggetto precipitati nell'area condominiale dove sono parcheggiate le auto dei condomini privati.

La reazione degli abitanti

Per gli abitanti un autentico atto di rivolta e di intimidazione nei loro confronti dopo hanno deciso di denunciare e scendere in piazza per chiedere lo sgombero a prefetto e forze dell'ordine. "Figlio di put***a" gridano dalle finestre a un residente che risponde in preda al terrore. La scena è stata ripresa in un video divenuto virale.

