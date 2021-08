Il marito di Virginia Raggi: «Gualtieri mi ha bloccato su Twitter. Non lo avevo mai offeso»

Si avvicina la data delle elezioni comunali a Roma, e la corsa al Campidoglio è più agitata che mai. Tra Roberto Gualtieri, candidato del Pd, e l’entourage di Virginia Raggi, sindaca uscente e candidata M5S, non corre buon sangue: soprattutto con il marito della sindaca, Andrea Severini, che sulla sua pagina Facebook ha postato uno screenshot per far sapere ai suoi followers che Gualtieri lo ha bloccato su Twitter.

«Vi vedo tutti un po’ agitati… - scrive Severini - il signor Gualtieri non accetta il confronto su Twitter e blocca il mio account. Mai una parola fuori posto nei miei messaggi, mai offeso, sempre nel rispetto della persona e delle sue idee. Questo è il partito democratico, quando si potrano dati e fatti che smentiscono le loro bugie loro rispondono così».

