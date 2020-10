Coronavirus, a Roma è caos tamponi: lunghe code in tutti i drive-in

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute del Lazio, ha promesso di raddoppiare il numero delle postazioni drive-in dove poter fare il tampone per il coronavirus. Intanto, però, a Roma prosegue il caos, con i cittadini sempre più disorientati.



In tutte le postazioni delle varie Asl si registrano lunghissime code e anche per questo il drive-in all'aeroporto di Fiumicino, istituito nel parcheggio lunga sosta, è stato riaperto non solo ai viaggiatori di rientro dai paesi più a rischio, ma anche a tutti i cittadini in possesso di regolare ricetta del medico di base. C'è però un problema: a Fiumicino vengono svolti solo test antigenici rapidi, mentre alla maggior parte dei cittadini occorrone tamponi orofaringei.

