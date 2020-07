Roma, sei agenzie di money trasfer sotto sequestro: trasferimenti illeciti verso il Bangladesh

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Luglio 2020, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestro preventivo degli uffici diper trasferimenti illeciti verso il. E’ in corso a Roma un’operazione delle forze dell’ordine nei confronti di sei agenzie gestite da persone bengalesi ritenute responsabili di aver violato più volte gli obblighi sull'antiriciclaggio e la verifica dell'identità dei connazionali al momento del passaggio di denaro nel Paese d'origine.L'ordinanza di sequestro, emessa dal Gip del tribunale di Roma, è stata notificata stamattina dal Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza. Le forze dell’ordine hanno monitorato e analizzato 24 mila operazioni, pari a 90 milioni di euro di rimesse verso il Bangladesh, trasferite in un arco temporale di tre anni (2016-2018) attraverso una società che opera in Italia, è controllata da un socio unico statunitense ed è amministrata da bangladesi. Con le indagini sono stati ricostruiti trasferimenti illeciti per 20 milioni di euro pari al 22 per cento circa del totale analizzato. Grazie a un sistematico aggiramento della soglia di legge antiriciclaggio prevista per i money transfer in 1.000 euro. La somma complessiva veniva frazionata e la titolarità dell'operazione finanziaria attribuita in modo fittizio a terzi ignari, per lo più privi di capacità reddituale, e ricorrendo all'utilizzo di più circuiti money transfer.Lo scorso anno il Bangladesh è risultato il primo di destinazione delle rimesse di denaro tramite circuito money transfer, con un importo di 856 milioni di euro complessivi. Un volume di flussi finanziari triplicato in tre anni.