Roma, inaugurata la nuova illuminazione permanente della statua dell'Immacolata: è una donazione di Bruno Vespa

Ieri sera, in piazza Mignanelli, si è svolta la suggestiva cerimonia di illuminazione permanente della; un progetto ideato e realizzato grazie ad una donazione dialla realizzazione artistica e illuminotecnica di Francesca e Vittorio Storaro e alla collaborazione di Roma Capitale con Acea Spa.Era presente all'inaugurazione anche il cardinale Angelo De Donatis, vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma. L'evento è stato allietato dal tenore Vittorio Grigolo che ha omaggiato la folla intonando l'Ave Maria. La Sindacaha ricordato come l'immagine di Maria, custodita nella piccola ma suggestiva e centralissima piazza Mignanelli, sia oggetto di una devozione secolare da parte dei romani che da sempre le affidano desideri e speranze.La realizzazione dell'impianto è stata curata da Acea Spa, come ha spiegato la presidente Michaela Castelli, e ha previsto l'installazione di 29 corpi illuminanti a LED - a risparmio energetico e ad elevata qualità tecnologica, per un consumo totale di 1 solo KW - posizionati in accordo con la soprintendenza speciale archeologica, belle arti e paesaggio di Roma e la sovrintendenza capitolina ai beni culturali, all'interno di un perimetro formato da dissuasori collocati intorno alla colonna con corpi illuminanti e proiettori inseriti in apposite fosse ad incasso che ne riducono al minimo l'impatto visivo, nel totale rispetto del monumento.