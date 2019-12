Bomba d'acqua su Roma . Intorno alle 19 si è scatenato un nubifragio sulla Capitale: strade allagate, macchine sommerse fino agli sportelli, fiumi d'acqua nella metro A. Un albero è caduto per il vento e la forte pioggia in via Nomentana, all'altezza di Porta Pia. Al Colosseo, in via San Giovanni in Laterano, strade sommerse. In pochi minuti l'acqua è salita invadendo i marciapiedi e minacciando automobilisti e passanti.Allagato anche bivio tra la