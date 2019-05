Arrestati i ladri dell'est Europa che avevano ucciso un'anziana di novant'anni che li aveva sorpresi a rubare. Cercavano di lasciare l'italia.

Sono stati arrestati i cinque rapinatori che avevano ucciso un'anziana signora con un colpo in testa durante un furto in un appartamento a Montesacro, a Roma. La novantenne, domenica scorsa, 5 maggio, aveva sorpreso in casa sua i 5 malviventi, tutti originari dell'Europa dell'est; costoro l'avevano colpita con un colpo in testa causando una grave emorraggia interna alla donna, poi morta il giorno dopo al Policlinico Umberto I.



Tre dei fuggitivi sono stati arrestati nel Lazio dalla Polizia, un altro è stato fermato in Piemeonte, precisamente a Moncalieri, dai Carabinieri. L'ultimo rapinatore è stato preso mentre stava cercando di fuggire a Ventimiglia, proprio mentre era in procinto di varcare la frontiere in un'operazione congiunta tra Polizia e Carabinieri.



Lunedì 13 Maggio 2019, 10:31

