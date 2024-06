Notte Bianca all'Eur, il laghetto si riempie di luci: l'iniziativa dei Canottieri a rischio sfratto

di Redazione web

Domani, sabato 8 giugno, si sono dati appuntamento sulle sponde del Laghetto dell’Eur un centinaio di canoisti che pagaieranno tutta la notte. Accenderanno tante luci nel laghetto, sulle loro barche, per non spegnere l’attenzione sulle sorti del loro circolo, la Canottieri Eur, a rischio di sfratto.

Un'iniziativa pacifica per chiedere di non chiudere lo storico circolo che da 40 anni ha visto allenarsi migliaia di giovani, anziani, il movimento delle Donne in Rosa, atleti di fama mondiale (Josefa Idem e Daniele Scarpa tra i tanti) e sollecitare EUR Spa e l'amministrazione capitolina a sedersi ad un tavolo per trovare una soluzione e poter così continuare l'attività.

La squadra agonistica del Canottieri Eur, che da sola conta circa 100 tesserati, è tra le prime nel panorama italiano, per numeri e risultati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 17:23

