Note d’Europa, viaggio nella musica che unisce. Capolavori e tradizioni popolari con Santa Cecilia

Venerdì 31 Gennaio 2020, 07:45

Il giro del Mondo in sette note. I professori d’orchestra dell’e il laboratorio Corale 1 si esibiscono nello spettacolo interattivo, Sette note a spasso per l’Europa, che accompagnerà i musicisti in erba in viaggio per diverse nazioni europee con tutto il loro straordinario bagaglio di tradizioni, stili e caratteri musicali. Sarà l’occasione per scoprire come ogni Paese, ogni popolo abbia il proprio patrimonio musicale, sia classico che popolare.Una vera e propria lingua non parlata ma comprensibile da tutti. Da Eine Kleine Nachtmusik di Mozart a Yellow Submarine dei, dalla Rapsodia ungherese n. 2 di Liszt a Nessun dorma di, senza dimenticare la Sinfonia numero 5 dia Sul bel Danubio blu di Strauss. Domenica 9 invece più di duecento giovani strumentisti e cantori, con attori professionisti, trascineranno il pubblico Oltreoceano, alla scoperta della storia di Matoaka, meglio conosciuta come Pochahontas, figlia del grande capo indiano Powhatan, capace di incantare gli inglesi con la purezza della sua anima. Protagonista di questa avventura sarà la musica dei grandi compositori che trassero ispirazione dall’incontro con altre culture, primo fra tutti Antonín Dvorak con la sua sinfonia Dal Nuovo Mondo.