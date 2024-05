Paura a Fiumicino, nonno e nipote in barca a vela si incagliano sul fondale: il salvataggio della Guardia Costiera

di Redazione web

Un'operazione di soccorso complessa ha avuto luogo ieri sera alla foce del Tevere, nei pressi di Fiumara grande a Fiumicino, dove una barca a vela con a bordo un anziano e la sua nipote si è incagliata in basso fondale. La Guardia Costiera di Fiumicino è intervenuta tempestivamente con due imbarcazioni, la CP 831 e il battello A10, per assistere i due occupanti del natante.

La sala operativa della Capitaneria di porto di Roma ha ricevuto una richiesta di soccorso via radio e ha prontamente dispiegato i mezzi di soccorso che hanno raggiunto l'unità da diporto in difficoltà. L'anziano conduttore e la sua nipote sono stati trovati in buone condizioni di salute, nonostante la situazione critica.

Il salvataggio

Gli equipaggi della Guardia Costiera hanno lavorato per disincagliare la barca a vela, utilizzando cime di bordo per un rimorchio di fortuna. Dopo diversi tentativi e poco prima del tramonto, l'unità è stata finalmente rimessa in galleggiamento e successivamente condotta all'ormeggio in sicurezza presso un cantiere navale locale.

Il tratto pericoloso

Nonostante le avvisaglie e gli avvertimenti sulla pericolosità del canale di Fiumara, dovuti alla presenza di un banco di sabbia che riduce la profondità, questo incidente segna la terza volta nell'ultimo mese in cui una barca da diporto si è incagliata in questo tratto.

