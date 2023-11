Non solo Covid, tutti i vaccini in farmacia

di Lorena Loiacono

Il vaccino sotto casa, nel Lazio sarà possibile entro fine anno: basterà andare in farmacia. La possibilità di vaccinarsi nelle farmacie, già introdotta con il Covid, verrà estesa anche ad altri vaccini dall’Herpes zoster, allo pneumococco e all’HPV: il progetto, di cui al Regione Lazio sarà pilota, è stato annunciato durante il convegno “La vaccinazione in farmacia”, promosso da Federfarma Lazio. «Il vaccino - ha spiegato Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute - deve essere visto come farmaco di prossimità e la farmacia è il presidio più facilmente accessibile anche per la vaccinazione dei minori».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 06:00

