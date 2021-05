Non riesce ad aprire l'attività, commerciante si suicida. La moglie lo trova impiccato nel suo bar

Non riesce ad aprire al sua attività e si toglie la vita. Un commerciante di 52 anni si è suicidato ed è stato trovato dalla moglie, che allarmata per la sua assenza aveva chiamato i soccorsi, impiccato all’interno del suo bar situato in zona Tiburtina a Roma.

Un commerciante si toglie la vita: non riusciva ad aprire il suo bar

Un commerciante di 52 anni si è tolto la vita all’interno del suo bar, situato in zona Tiburtina a Roma. A fare la triste scoperta proprio la moglie che, allarmata perché non aveva sue notizie già da prima mattina, verso mezzogiorno ha chiamato la polizia, che è intervento sul posto assieme alla Scientifica per i rilievi. L’uomo è deceduto dopo essersi impiccato a una scala all’interno del suo locale e sembra che alla base del suo gesto possa esserci la disperazione per non aver potuto aprire la sua attività, rilevata lo scorso anno. Le indagini sono iniziate e si scava anche nel suo passato, per capire se in precedenza l’uomo avesse già manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

