"Non è una tragedia": commedia ironica e profonda in scena a Roma dall'11 gennaio

Venerdì 10 Gennaio 2020, 18:44

La regressione del maschio verso il materno è un po' il centro della commedia “”, scritta e diretta da Geppi Di Stasio, che debutta al Teatro delle Muse l’11 gennaio e fino al 9 febbraio. La Compagnia Stabile del Teatro delle Muse, con Wanda Pirol, Rino Santoro, Geppi Di Stasio, porta in scena unoche per tre anni consecutivi ha fatto registrare un grande successo di pubblico. Orario spettacoli ore 21.00 anche di sabato con pomeridiana ore 17.00Un perfetto connubio trae profondità che racconta le vicende di Oreste, Attilio e Renata alle prese con un vero e proprio intreccio psicologico, che cattura l’attenzione dello spettatore. Risate e riflessioni con l’arrivo sul palco di un’analista molto “ricercata”, suo marito Attilio, ingegnere informatico, e Oreste, uomo solo per scelta degli altri ma in cerca da sempre di emozioni speciali. Ad un certo punto accade però che l’analista, con velleità social, si trova a “combinare” un incontro "non legale" proprio con Oreste, conosciuto su un moderno sito di incontri che permette di trovare l'anima gemella. Da questo pasticcio imprevisto prenderanno vita una serie diche porteranno lo spettatore a conoscere sorprendenti verità: un uomo in perenne conflitto col materno, un altro troppo innamorato per contestare le scelte di sua moglie e una donna dal passato misterioso ma a tinte forti che risulterà inadeguata alla maternità. Da non perdere per una serata di sicuro divertimento.