Nominato il nuovo presidente di ARPE: l'Avvocato Giovanni Bardanzellu

Il nuovo presidente dell'ARPE (Associazione Romana Proprietà Edilizia) è l'Avvocato Giovanni Bardanzellu.

Nominato per acclamazione dei soci, nella riunone del 22 luglio, Bardanzellu rivestirà la carica di presidente per il triennio 2021/24, succedendo allo scomparso on. Massimo Anderson, di cui era Vicario.

Ad affiancarlo come Vicepresidenti ci saranno il dott. Enrico Cartoni e l'Avv. Giuseppe Magno, mentre il Vicepresidente Vicario sarà l'Avv. Giuseppe Bonura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA