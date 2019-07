Noemi, folla e lacrime al funerale della ragazza uccisa dalla tromba d'aria: le sue ceneri in mare

Palloncini bianchi tenuti da tanti giovani, striscioni (« Noemi resterai sempre nei nostri cuori»), tanti fiori, una folla di centinaia di persone. Fiumicino, in lutto, e la comunità di Focene hanno dato nel pomeriggio l'ultimo saluto a Noemi Magni , la ragazza di 27 anni di Focene vittima il 28 luglio scorso di una violenta tromba d'aria che l'ha sbalzata a decine di metri di distanza dall'area di servizio del distributore di benzina su via Coccia di morto, mentre era a bordo della sua Smart, e si sono unite accanto al papà Franco, alla mamma Norma e alla sorella, familiari ed amici, stretti in un composto dolore.

Presenti il, con la fascia tricolore listata a lutto, che ha accolto e confortato i familiari, assessori, consiglieri comunali, il consigliere regionale Michela Califano, la Dirigente del Commissariato di Fiumicino, Lucia Franchini, rappresentanze dell'associazione nazionale polizia di stato, dell'associazione nazionale carabinieri, della protezione civile, della polizia locale con i gonfaloni.Non tutti sono potuti entrare nella piccola chiesa di San Luigi Gonzaga di Focene: in tanti, nonostante il caldo, si sono radunati sul piazzale. Il celebrante, il parroco don Massimo Consolaro, che ha portato il saluto del vescovo della Diocesi di Porto e santa Rufina, Gino Reali, alla famiglia, ha detto: «Abbracciamo per l'ultima volta Noemi che attraversa questa terra confidando nella vita oltre la morte». Una cerimonia sobria e di grande compostezza, nel corso della quale il padre, Franco, ha ricordato Noemi e ringraziato per l'affetto ricevuto: «Non si spiega come un vortice che dura 7 secondi possa stroncare una vita. A chiunque la conosceva donava il cuore. Non è riuscita a realizzare il sogno di diventare chef. Per la prima volta vedo Focene e la città di Fiumicino unite e voglio ringraziare tutti», ha poi ringraziato, tra gli applausi, il sindaco per la vicinanza e per aver messo a disposizione l'imbarcazione da dove domani sera saranno sparse le ceneri di Noemi in mare, mantenendo fede alla volontà espressa dalla ragazza. Sulle note di canzoni di Eros Ramazzotti, applausi a più riprese hanno accompagnato l'uscita del feretro, che è stato adornato di rose rosse. Il feretro sarà trasferito subito al Crematorio di Viterbo. Un paio di persone hanno accusato un malore, subito soccorse.