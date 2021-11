No pass a Roma, in 4mila al Circo Massimo senza mascherina

Ennesimo sabato di proteste per le strade di Roma e nuovo sit-in organizzato dai No Vax. In circa quattromila, secondo i dati forniti dalla questura, si sono recati al Circo Massimo al grido, solito, di «Liberta, libertà» urlato rigorosamente senza indossare la mascherina. Poi gli slogan e i motti diventati ormai famigliari: «Giocate con i numeri e con la paura per coprire la vostra dittatura», «No resilienza, sì resistenza» e «La gente come noi non molla mai».

Gli striscioni

Tanti striscioni e bandiere, tra i quali il vessillo del Regno delle due Sicilie e uno striscione pro-Trump. C'è anche spazio per la religione: un manifestante espone infatti uno stendardo con un'immagine della Madonna che accarezza un neonato che dorme sul mondo: «L'ho portata per proteggere tutti - spiega - sono l'unico non vaccinato in famiglia». Dietro al palco ci sono composizioni di palloncini tricolore.

Al momento non si segnala alcun problema di ordine pubblico: la zona è presidiata fin dalla mattina dalle forze dell'ordine. La manifestazione sarà aperta dalle note dell'Inno di Mameli e di Va, pensiero di Giuseppe Verdi.

