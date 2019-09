Nicoletta Romanoff denuncia: «Giochi rotti al parco per bambini, mia figlia si è ferita ad una gamba»

Giovedì 19 Settembre 2019, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo viso lo ricorderete per Ricordati di me di: lei è la bellissima, attrice e mamma, che sul suo profilo Instagram ha denunciato le pessime condizioni delle aree giochi per bambini nel quartiere in cui vive, in particolare a Villa Balestra, Parioli,Secondo Nicoletta, i giochi presenti nell’area sono tutti rotti e insicuri: «Mia figlia si è fatta male ad una gamba, è caduta dallo scivolo - le sue parole nelle stories - Non bastano le buche che abbiamo sui marciapiedi, anche i parchi sono pieni di buche. E i bambini dovrebbero giocare in un posto così?».Secondo la Romanoff, sarebbero state proprio le altre mamme a chiederle di denunciare il fatto data la sua forte visibilità. «Tutto è distrutto - dice Nicoletta - ma il parco è aperto così i bambini possono giocare e farsi male. Non mi sembra che al Comune di Roma interessi molto». Nelle immagini si vedono buchi sui giochi in plastica e corde per arrampicarsi decisamente usurate.