Nicola Zingaretti: «Sono positivo al Coronavirus»

Con un messaggio video su Facebook Nicola Zingaretti ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. Il Presidente della Regione Lazio ha detto di essere in isolamento e che le sue condizioni non richiedono un ricovero ospedaliero. Zingaretti ha assicurato che continuerà a seguire da casa l'evolversi della situazione, aggiungendo poi di aver avvertito il vice segretario del Pd Orlando e il vice presidente della giunta regionale Leodori



«I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!»

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA