“New Design 2019” al Museo dei Fori Imperiali

Una mostra con 86 opere di design realizzate dagli studenti di 55 licei artistici italiani. È New Design 2019, l’esposizione di giovani creativi legata all’omonimo concorso che valorizza il Liceo artistico in quanto luogo di manualità e di eccellenze.

In programma il 6 e 7 novembre 2019 presso i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali di Roma, New Design 2019 è promossa dal Miur, da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni

culturali e vede in prima linea il Liceo artistico “Enzo Rossi” di Roma, istituto d’arte che organizza l’evento e lo inaugura il pomeriggio del 5 novembre presso l’Auditorium dell’Hotel Parco Tirreno.

Finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, l’iniziativa è nata per valorizzare le scuole artistiche in Italia premiando la loro capacità di stare al passo con i tempi, trasformandosi da luoghi di insegnamento in laboratori di ricerca e di sperimentazione dei più svariati linguaggi espressivi.

Tema ispiratore delle opere esposte, realizzate dagli studenti dell’ultimo triennio di studi, è “da Cosa Nasce Cosa, forma e funzione del passato nell’ottica del presente”.

I primi tre classificati, scelti dal Comitato tecnico-scientifico istituito dal Miur, saranno premiati al MAXXI, il Museo delle Arti del XXI secolo, il 7 novembre dalle 10.30 alle 13.00 con una Coppa e una Menzione Speciale. Sono 55 le scuole finaliste. Martedì 29 Ottobre 2019, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA