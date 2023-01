Neve a Roma nel weekend? Imbiancati i Castelli romani, chiuse alcune strade: le previsioni

Freddo intenso oggi e ancora di più domani a Roma, con una minima che toccherà 1 grado e una temperatura massima stabile a 8 gradi. Non abbastanza però per vedere la neve nella Capitale. La neve è arrivata ai Castelli Romani, Sud Est della Capitale, ma non in città. La quota neve è stimata intorno tra i 500 e i 700 metri. A quote più basse potrebbero invece verificarsi forti grandinate o tempeste di pioggia ghiacciata.

Meteo, ancora 10 giorni con tanta neve e vento forte. Ecco le regioni le colpite

Neve ai Castelli

La neve è scesa in maniera decisa in nottata sulle alture e montagne di Rocca di Papa, Rocca Priora, Carpineto Romano, Segni, Castel San Pietro e altri comuni della provincia di Roma. Imbiancando la zona dei Pratoni del Vivaro, via Tuscolana , Macere di Artena e zone interne e alte tra i 500 e i 900 metri . Alcune strade sono chiuse per ghiaccio, la maggior parte sono percorribili ma con la massima cautela. Sono al lavoro da ieri pomeriggio i mezzi spargisale dei vari Comuni, tramite le protezioni civili, i cantonieri di Astral e di Città Metropolitana, che sono mobilitati e attivi anche stamattina su molti fronti ghiacciati e innevati. La temperatura stanotte alla frazione Vivaro di Rocca di Papa e a Rocca Priora e comuni di montagna al confine con la Ciociaria e i Monti Lepini e Simbruini ha toccato picchi molto al di sotto dello zero, al momento oscilla tra zero e meno 3. Problemi al transito si sono comunque verificati in nottata e alle prime ore del mattino in via dei Laghi con auto in panne e fuori strada a causa della strada resa viscida dal gelo e neve. Anche su via Frascati tra Rocca di Papa e Grottaferrata molti i disagi in nottata e all'alba. Una macchina si è ribaltata in via della Montagna Spaccata a Rocca Priora e altre sono finite fuori strada , poi la strada è stata chiusa dalla polizia locale, per ghiaccio. Sul posto anche i carabinieri, protezione civile e cantonieri della provincia.

La neve è già caduta anche sulle montagne vicino alla Capitale: Terminillo, Monte Livata - nel comune di Subiaco - e Campo Staffi, nel frusinate, imbiancate in questi giorni da abbondanti nevicate con la speranza, per tutto l'indotto legato alle vacanze invernali, che i fiocchi di neve possano continuare a cadere.



Nevicherà a Roma?

Al momento non sono previste temperature tali da portare la neve anche a Roma e in generale in pianura. Per la giornata di oggi sono previsti rovesci che si concentreranno soprattutto a partire dalla tarda mattinata. Le temperature scendono, con una minima di

4 gradi e una massima di 8. I venti sono deboli. Farà più freddo nella giornata di domani 21 gennaio. Le temperature si abbasseranno con una minima che toccherà 1 grado, e una temperatura massima stabile a 8 gradi. I venti sono moderati. In ogni caso, se confermate queste temperature, sarà molto difficile avere nevicate in città.

Harry, la disavventura al Circolo polare artico: il principe deriso per un imbarazzante inconveniente https://t.co/RDrwifZwNZ — Leggo (@leggoit) January 20, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA