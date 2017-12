Sorpresa a Roma sud, nevica (per 20 minuti): l'evento ripreso dal cellulare

di Elena Panarella

La. Sono bastati venti minuti, tra le 11.10 e le 11.30, per imbiancare strade e marciapiedi di Roma sud. All'Eur come a Ostia. Come testimonia il video girato da una residente di via Renato Caccioppoli che, incredula, ha ripreso con lo smartphone i piccoli fiocchi che si appoggiavano sui vasi dei fiori del suo balcone e sui tetti delle auto parcheggiate. Proprio tra oggi e domani, giovedì, è previsto un abbassamento delle temperature con le minime fino a 0 gradi. "Con mio marito e mia figlia eravamo appena rientrati da un viaggio all'estero - racconta l'autrice del video - quando abbiamo aperto le finestre ecco la scena insolita per Roma".