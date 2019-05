Nettuno, uomo trovato morto in spiaggia con una ferita alla testa e seminudo

Un uomo è stato trovato morto in spiaggia stamattina a Nettuno, vicino Roma, con una profonda ferita alla testa e seminudo. A dare l'allarme intorno alle 6 un pescatore. Il decesso risalirebbe alla notte.



Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio che indagano sulla vicenda. Al momento non si esclude alcuna pista: dall'aggressione a un impatto sugli scogli. Alcuni indumenti sarebbero stati trovati nei pressi del corpo. L'uomo, dall'apparente età di 70-80 anni, non è stato ancora identificato. Lunedì 27 Maggio 2019, 11:10

